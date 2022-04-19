Политика

Американский разведчик рассказал, почему решил воевать за Украину

Малкольм Нэнс принял смелое решение и отправился в Украину.

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Я хочу помочь Украине бороться и победить в войне с россией. Такое заявление сделал известный военный аналитик американского телеканала MSNBC и отставной офицер разведки ВМС США Малкольм Нэнс.

В эфире телеканала он рассказал о своем решении более детально. Он отметил, что повлияло на него, чтобы присоединиться к ВСУ, пишет УРА-Информ.

“Чем больше я видел, как идет война, тем больше думал: “Хватит болтать, ясно? Пришло время действовать”. Я здесь, чтобы помочь этой стране бороться… с тем, что по сути является войной на уничтожение. Это экзистенциальная война, и Россия принесла ее этим людям, и они массово убивают гражданских лиц, и здесь есть люди вроде меня, которые хотят что-то с этим сделать”, — заявил Нэнс.

Он отметил, что в интернациональном легионе воюют и мужчины, и женщины. Нэнс также обратился к президенту США Джо Байдену и попросил предоставить Украине контрбатарейную артиллерию дальнего действия.

Ранее мы сообщали, что западные поставки оружия имеют решающее значение для самообороны Украины.

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