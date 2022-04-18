Политика

Западные поставки оружия имеют решающее значение для самообороны Украины – эксперт

Лайам Коллинз высказал свое мнение о ситуации.

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Поставки вооружений в Украину играют очень важную роль в обеспечении того, чтобы Украина могла продолжать свою оборону от России, считает полковник Лайам Коллинз, бывший советник Министерства национальной обороны Украины и преподаватель Военной академии в Вест-Пойнте.

По его словам, Украина способна эффективно противостоять также благодаря реформам и обучению, которые она прошла в последние годы, пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

В пятницу начались поставки очередного пакета военной помощи США Украине.

«Это поможет Украине. Армия Украины намного меньше, чем у России. Она сталкивается с подавляющей огневой мощью, но тактически это гораздо лучшая сила. Так что пока они могут пополнять свое оружие и боеприпасы, у них будет шанс победить. пока они могут», — говорит Коллинз.

Как он указывает, США сосредоточены не столько на добавлении Украине новых возможностей, сколько на восполнении потерь, понесенных Украиной в ходе боевых действий. Он подчеркнул, что Украина не в состоянии самостоятельно восполнить эти недостатки в ходе войны. Он подчеркнул, что ключевым фактором является возможность быстрой доставки запасов.

Ранее мы сообщали, что появились первые фотографии крейсера Москва после атаки украинскими ракетами.

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