Общество

Россияне перешли в наступление, но успех маловероятен – американские эксперты

ISW выдала новую оценку ситуации в Украине.

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Российские войска, вероятно, начали крупномасштабное наступление на востоке Украины, сообщает Институт военных исследований США (ISW). Он добавляет, что атака вряд ли увенчается успехом, поскольку российские войска все еще борются с отсутствием координации и низким боевым духом.

Согласно отчету ISW в понедельник россияне вели интенсивные обстрелы городов Рубежное, Попасная и Марьинка. Отмечалось, что, несмотря на увеличение масштабов операций, российские войска еще не взяли под контроль новые районы, пишет УРА-Информ.

Российское наступление на востоке «вероятно, не будет радикально более эффективным, чем предыдущие крупные российские наступления под Киевом», — оценивает ISW. Это обосновывается тем, что армии оккупантов не решили основных проблем, мешавших предыдущим операциям, – проблем со слаженностью частей и низким моральным духом солдат. Российская армия не полностью воссоздала войска, выведенные из-под Киева, а призванные в них новые солдаты не имеют с ними должной связи, подчеркивает американский центр.

«Частые сообщения о катастрофически низком моральном состоянии россиян и последующих проблемах с логистикой показывают, что реальная боевая численность российских войск в Украине составляет лишь часть их теоретической численности, выраженной количеством тактических батальонных групп», — пишет ISW.

Однако в центре оговаривается, что российские войска могут нанести урон украинским войскам и захватить другие районы страны. Это было бы возможно благодаря высокой концентрации артиллерийских частей и простому численному превосходству русских, но такие успехи наступающих также повлекут за собой большие потери, поясняется в сообщении.

Ранее мы сообщали, что оккупанты готовятся бросать 3-тонные бомбы на Азовсталь.

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