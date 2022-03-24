Политика

В рф раскол обязательно будет – политолог

Аббас Галлямов о ситуации в Кремле

Время чтения: 1 Мин. , 4 Секунд

Политолог Аббас Галлямов рассказал о том, стоит ли ожидать раскола элит в Кремле.

Он отметил, что это произойдет, но Владимир Путин не уйдет со своей должности, пишет УРА-Информ.

“Раскол обязательно будет. Он не может быть, он обязательно будет. Просто вопрос в том, в каких формах он проявится. Вовсе необязательно, что вслед за расколом последует, какие-то активные действия со стороны элит.

Я вот в отличии от многих не прогнозирую попытки путча, переворота, как минимум до 2024 года. В 2024 году возможно. Но не раньше. Но тем не менее сам раскол просто не может не быть. Российские элиты, это не самураи какие-то, которые всю жизнь готовятся к бою. Этот бой пришел и они как бы готовы принять смерть от врага. Нет. Эти люди пришли, чтобы обогатиться.

Они хотели спокойно значит дальше наслаждаться жизнь. И вдруг началось.  Путин из фактора такого знаете стабильности, который гарантирует высокий статус, доходы светлое будущее, вдруг в одночасье превратился в фактор дестабилизации, в нечто прямо противоположное. Теперь перед ними маячат перспективы так сказать спокойной старости где-нибудь не в Ницце, а в камере. И понятно что люди не будут в этой ситуации в восторге”, – сказал эксперт в эфире Популярной политики.

Ранее мы сообщали, что в рф женщины будут пользоваться марлей и бумагой, а также скупать мужские семейники.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Цель России – добиться краха независимого украинского государства – военный эксперт

Мечислав Ченюх поделился своим мнением о целях россии в Украине.

Франция реагирует на действия России: испытание ядерной ракеты

Испытали ракету ASMPA.

Зеленский попросил один процент вооружения НАТО для защиты от рф

Президент Украины выступил перед Североатлантическим альянсом.

Джонсон: Путин перешел красную черту

Великобритания выступает за новые санкции.

Стало известно, какие страны могут гарантировать Украине безопасность

На данный момент известно о пяти странах.

В рф отреагировали на возможную миротворческую миссию НАТО в Украине

Сергей Лавров выступил с заявлением.