В рф раскол обязательно будет – политолог

Аббас Галлямов о ситуации в Кремле

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Политолог Аббас Галлямов рассказал о том, стоит ли ожидать раскола элит в Кремле.

Он отметил, что это произойдет, но Владимир Путин не уйдет со своей должности, пишет УРА-Информ.

“Раскол обязательно будет. Он не может быть, он обязательно будет. Просто вопрос в том, в каких формах он проявится. Вовсе необязательно, что вслед за расколом последует, какие-то активные действия со стороны элит.

Я вот в отличии от многих не прогнозирую попытки путча, переворота, как минимум до 2024 года. В 2024 году возможно. Но не раньше. Но тем не менее сам раскол просто не может не быть. Российские элиты, это не самураи какие-то, которые всю жизнь готовятся к бою. Этот бой пришел и они как бы готовы принять смерть от врага. Нет. Эти люди пришли, чтобы обогатиться.

Они хотели спокойно значит дальше наслаждаться жизнь. И вдруг началось. Путин из фактора такого знаете стабильности, который гарантирует высокий статус, доходы светлое будущее, вдруг в одночасье превратился в фактор дестабилизации, в нечто прямо противоположное. Теперь перед ними маячат перспективы так сказать спокойной старости где-нибудь не в Ницце, а в камере. И понятно что люди не будут в этой ситуации в восторге”, – сказал эксперт в эфире Популярной политики.

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