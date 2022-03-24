Экономика

США вводят новые санкции против России: опубликован список

Белый Дом ввел новые санкции.

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США объявили санкции, в том числе против 48 российских оружейных компаний, 328 депутатов Госдумы и главы крупнейшего банка России.

Новые санкции нацелены на несколько сотен физических и юридических лиц, включая членов российской Думы, российские элиты и оборонные компании, и все они вносят свой вклад в «заправку путинской военной машины», сообщают американцы, пишет УРА-Информ.

Санкции были введены, в частности, на 17 членов правления российской финансовой организации Совкомбанк. Также в список входят 48 крупных российских государственных оборонных компаний, которые являются частью российской военной и промышленной базы и производят оружие, которое использовалось при нападении России на Украину.

«В четверг я встречаюсь в Брюсселе с союзниками по НАТО, G7 и Европейскому союзу, чтобы обсудить нашу реакцию на неспровоцированное и несправедливое нападение России на Украину», — заявил президент США Джо Байден. «Мы по-прежнему едины в защите демократии и с украинским народом», — написал он в Twitter.

Брюссель — первая остановка на пути американского президента в Европу. В пятницу вечером Байден вылетит в Варшаву, в субботу встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и в тот же день вернется в Вашингтон.

Ранее стало известно, какие страны могут гарантировать Украине безопасность.

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