Путин ведет переговоры о мире, чтобы перевооружиться – американский политолог

Эндрю Михта высказал свое мнение.

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Войскам Путина, которые умеют убивать мирных жителей, но не умеют сражаться с другой армией, нужно время, чтобы перегруппироваться и перевооружиться, поэтому Путин ведет мирные переговоры, говорит американский политолог Эндрю Михта.

«Судя по тому, как плохо себя чувствует российская армия в Украине, сейчас самое время бросить вызов Путину. Если мы позволим ему перевести дух в результате достигнутого в ходе переговоров перемирия, он отдохнет, вооружится и снова нападет. Запад должен избавиться от остатков страха перед Россией и изменить облик Европы”, пишет в Twitter политолог, в настоящее время декан Европейского центра исследований в области безопасности в Гармиш-Партенкирхене, Германия, пишет УРА-Информ.

Путин будет оставаться угрозой для Европы до тех пор, пока не будет окончательно побежден, подчеркивает Михта.

«Заключение Минских соглашений в 2014 году дало Путину время подготовиться к нынешнему вторжению. Сегодня его войска плохо себя чувствуют и нуждаются в очередном мирном соглашении, чтобы выиграть время для перевооружения. Не дадим им этого. Страна нуждается и готова делать больше самостоятельно. Сейчас настал момент», — рассуждает он в другой записи.

Он также отмечает, что путинская армия, «жалкие войска, состоящие из плохо обученных новобранцев», успешно убивала мирных жителей и разрушала здания, но потерпела неудачу в других операциях и, прежде всего, в логистике.

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