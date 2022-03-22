Осталось на три дня: у оккупантов большие проблемы с едой и боеприпасами

Уже в ближайшее время у россиян начнутся серьезные проблемы.

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У российской армии в ближайшее время начнутся серьезные проблемы. Запасов еды, боеприпасов и горючего у оккупантов осталось всего лишь на три дня.

Противнику после наступления не удалось организовать трубопроводное сообщение. Таким образом, кроме плохого морального состояния противника у них начнутся и другие проблемы уже в ближайшее время, пишет УРА-Информ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Также в ВСУ сообщили о ситуации в Украине по состоянию на утро 22 марта. Там отметили, что существенных изменений в положении и характере действий сил обороны не было.

В Донецкой и Луганской области оккупанты пытаются продвинуться и закрепиться, но успеха там нет.

Также россияне продолжают проводить агрессивную пропаганду, нацеленную на военных Беларуси, о необходимости воевать с Украиной.

В ОРЛО продолжается так называемая “мобилизация”. Многие не хотят воевать с Украиной и скрываются от местных оккупантов.

Ранее мы сообщали, что Путин ведет переговоры о мире, чтобы перевооружиться.