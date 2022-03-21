Происшествия

Катастрофа Boeing 737 в Китае: все что известно на данный момент

На борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа

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Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, летевший из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение в районе Гуанси на юге Китая. На борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа, подтвердили в пресс-релизе Управления гражданской авиации Китая.

Число жертв пока неизвестно. Ведется спасательная операция, сообщило государственное телевидение CCTV. В СМИ также сообщалось, что катастрофа привела к лесному пожару в горах, пишет УРА-Информ.

По данным CAAC, связь с самолетом была прервана, когда он находился недалеко от префектуры Учжоу в регионе Гуанси. Был запущен механизм кризисного реагирования и на место выехала группа специалистов, — написано в релизе.

Данные Flightradar24 показывают, что рейс MU5735 вылетел из Куньмина в 13:10 (5:10 утра в Украине) по местному времени и должен был приземлиться в Гуанчжоу менее чем через два часа. Однако данные отслеживания рейсов прекращаются в 14.22 (6.22 в Украине).

Согласно базе данных Aviation Safety Network (ASN), самая последняя авария со смертельным исходом в Китае произошла в 2010 году, когда самолет Henan Airlines Embraer E-190 разбился при попытке приземлиться в Ичуне на северо-востоке страны. Тогда погибли 44 из 96 человек на борту.

Ранее мы сообщали об авиакатастрофе в Испании.

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