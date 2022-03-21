Политика

Продолжаем уничтожать: ВСУ опубликовали потери оккупантов по состоянию на 21 марта

Украинские военные продолжают наносить потери противнику.

Время чтения: 43 Секунд

Генеральный штаб ВСУ опубликовал потери, которые нанесли украинские военные своему противнику. Новые данные были опубликованы по состоянию на 21 марта.

Так украинская армия сумела уничтожить уже 15 тысяч российских солдат. И это только за 26 дней войны с россией. Количество уничтоженных танков приближается до 500. Украина за 26 дней войны сумела разгромить 498 танков противника, пишет УРА-Информ.

Также Украина сумела уничтожить 240 артиллерийских систем и 80 реактивных систем залпового огня. 45 средств ПВО также были уничтожены.

Количество самолетов также приближается к круглой цифре. На данный момент украинская армия уже сбила 97 самолетов. Также был уничтожен 121 вертолет. 969 единиц автомобильной техники также теперь не смогут помочь россиянам.

Украинцы подбили также три корабли/катера и 60 единиц цистерн с ГСМ, как 24 БПЛА оперативно-тактического уровня. Также на счету ВСУ 13 единиц специальной техники.

Ранее мы сообщали, что россия обстреляла полигон на Ривненщине.

Счастлив
Счастлив
100 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Путин ведет переговоры о мире, чтобы перевооружиться – американский политолог

Эндрю Михта высказал свое мнение.

И кто здесь нацист: стало известно сходство между «Майн кампф» и высказываниями Путина

Ян-Хайнер Тюк провел свое раследование.

Начался раскол: в рф хотят убрать Путина, ему уже нашли замену

Походе, что в россии не все так хорошо, как предполагалось ранее.

россия продолжит массированные обстрелы украинских городов – минобороны Великобритании

Британское министерство поделились последний анализом войны в Украине.

Белорусская армия еще хуже российской, в Украине ее ожидает катастрофа – Калиновский

Журналист считает, что белорусов ожидает крушение в Украине.

ВСУ ожидает наступление на Волынь с территории Беларуси

Однако украинская армия готова к этому.