Продолжаем уничтожать: ВСУ опубликовали потери оккупантов по состоянию на 21 марта

Украинские военные продолжают наносить потери противнику.

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал потери, которые нанесли украинские военные своему противнику. Новые данные были опубликованы по состоянию на 21 марта.

Так украинская армия сумела уничтожить уже 15 тысяч российских солдат. И это только за 26 дней войны с россией. Количество уничтоженных танков приближается до 500. Украина за 26 дней войны сумела разгромить 498 танков противника, пишет УРА-Информ.

Также Украина сумела уничтожить 240 артиллерийских систем и 80 реактивных систем залпового огня. 45 средств ПВО также были уничтожены.

Количество самолетов также приближается к круглой цифре. На данный момент украинская армия уже сбила 97 самолетов. Также был уничтожен 121 вертолет. 969 единиц автомобильной техники также теперь не смогут помочь россиянам.

Украинцы подбили также три корабли/катера и 60 единиц цистерн с ГСМ, как 24 БПЛА оперативно-тактического уровня. Также на счету ВСУ 13 единиц специальной техники.

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