Война в Украине: новый запрет ввели для водителей

Украинцам нельзя использовать видеорегистраторы.

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В связи с военными действиями в Украине в силу вступил новый запрет для автомобилистов. Так теперь водителям нельзя использовать видеорегистраторы.

Руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник рассказал, что такое решение было принято, чтобы избежать разглашения информации, которая может помочь противнику узнать о перемещении и ходе выполнения задач сил обороны, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

“Данное предостережение очень важно для всех регионов, а прежде всего тех, где идут боевые действия. Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны подчеркивать это для общественности”, – заявил он.

Сеник отметил, что запрет касается регистраторов в авто и мото транспорте. Также запрещается фотографировать и снимать дороги общего пользования, объекты общего назначения, объекты инфраструктуры, блокпосты, укрепления, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны.

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