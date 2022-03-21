россия обстреляла полигон на Ривненщине: нанесли два удара

Война в Украине продолжается уже 26 день.
Сегодня, 21 марта, росийская армия продолжила наносить удары по украинским объектам. Ночью два ракетных удара было выпущено по Ривненской области.
Глава Ривненской ОВА Виталий Коваль сообщил в своем телеграм канале, что удары пришлись по полигону в области, пишет УРА-Информ.
“26-й день войны. Сегодня на Ривненщине три раза звучала воздушная тревога. По одному из общевойсковых полигонов нанесено два ракетных удара”, – заявил он.
Источники сообщают, что удары были слышны приблизительно в 2:30. На месте происшествия работает специальная комиссия. Детали обещают сообщить позже.
На данный момент также не сообщается о количестве погибших.
Напомним, что чуть более недели назад, 13 марта, россия 8 российских ракет попали в расположение Международного центра миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне во Львовской области. Тогда погибло 35 человек, а еще более 130 получили ранения.
Ранее мы сообщали, что из-за обстрелов в Сумах произошла утечка аммиака.
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