россия обстреляла полигон на Ривненщине: нанесли два удара

Война в Украине продолжается уже 26 день.

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Сегодня, 21 марта, росийская армия продолжила наносить удары по украинским объектам. Ночью два ракетных удара было выпущено по Ривненской области.

Глава Ривненской ОВА Виталий Коваль сообщил в своем телеграм канале, что удары пришлись по полигону в области, пишет УРА-Информ.

“26-й день войны. Сегодня на Ривненщине три раза звучала воздушная тревога. По одному из общевойсковых полигонов нанесено два ракетных удара”, – заявил он.

Источники сообщают, что удары были слышны приблизительно в 2:30. На месте происшествия работает специальная комиссия. Детали обещают сообщить позже.

На данный момент также не сообщается о количестве погибших.

Напомним, что чуть более недели назад, 13 марта, россия 8 российских ракет попали в расположение Международного центра миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне во Львовской области. Тогда погибло 35 человек, а еще более 130 получили ранения.

Ранее мы сообщали, что из-за обстрелов в Сумах произошла утечка аммиака.