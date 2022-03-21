Общество

Россия не может нас уничтожить, это нереальная мечта даже для Путина – Арестович

Радник Офісу президента про забаганки Кремля.

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Военный эксперт, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о целях россии в Украине.

“Россия не может нас уничтожить, это нереальная мечта даже для Путина. Ее мечта – финляндизация Украины. Они и сейчас эту цель ставят. Маленькая, несчастная странка, не имеющая армии, мощной промышленности, а большинство украинцев ездят на строительство в московию. Вот их мечты. Они высасывают человеческий ресурс, поглощают экономику, а мы ничего не можем с этим поделать. Они только хотят выглядеть идиотами. Они не идиоты. Они все это просчитывают”, – заявил Арестович в эфире канала 24, пишет УРА-Информ.

“Они хотят, чтобы мы были слабы, несчастны и постепенно нас поглотят. Уничтожить однократно благодаря военной “операции” они не смогут. 200 тысячным войском, которым они брали Чечню, нельзя нападать на 33 Чечни одновременно. Они хотели наш демилитаризовать, а мы показали”. им шиш. Скажу деликатно, мы не соглашаемся на демилитаризацию”, – добавил он.

Ранее мы сообщали, что ВСУ ожидает наступление на Волынь с территории Беларуси.

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