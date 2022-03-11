След РФ: в Хорватии разбился военный беспилотный самолет-разведчик производства СССР

Россия что-то задумала более масштабное.

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В ночь на четверг в пригороде хорватской столицы Загреба разбился беспилотный военный самолет-разведчик, сообщило в пятницу хорватское информационное агентство Hina.

Местная полиция сообщила, что в четверг после 23 часа в пригородном районе Ярун раздался грохот взрыва. Утром в пятницу на месте сообщения была замечена дыра в земле и найдены два парашюта, пишет УРА-Информ.

Ссылаясь на неофициальные источники, британская ВВС сообщила, что там потерпел крушение бывший советский беспилотный летательный аппарат Ту-141. Мэр столицы Томислав Томашевич сообщил, что части машины были обнаружены в нескольких местах на юго-западной окраине города.

«Это чудо, что никто не погиб. Это большая машина», — сказал Томашевич, добавив, что это был беспрецедентный случай.

По мнению экспертов, которых приводит агентство Associated Press, в Ту-141 должна была произойти какая-то поломка. Агентство сообщило, что Украина на данный момент является единственным оператором этого оборудования, но в РФ также могли быть эти аппараты. Этот беспилотный самолет-разведчик совершил полет в 1974 году. В 1979 году поступил на службу в армию СССР. Он был отозван в 1989 году.

Правительство Хорватии сообщило, что машина влетела в Хорватию из воздушного пространства Венгрии. Хорватская полиция и военные расследуют дело.

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