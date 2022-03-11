Происшествия

Российские оккупанты готовят теракт в Чернобыле: хотят обвинить Украину

Россия задумала новые провокации и смерть мирного населения.

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Украинские разведчики опубликовали информацию о том, что русские оккупанты готовятся совершить теракт в “зоне отчуждения” в Чернобыле. При этом обвинить в этом они намерены Украину.

Главное управление разведки Министерства обороны отмечает, что президент россии Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. Россияне хотят устроить гуманитарную катастрофу в стране, пишет УРА-Информ.

“На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются перевести на Украину. То есть, не получив желаемый результат от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины”, – сообщает разведка.

Также отмечается, что обвинения со стороны России в том, что Украина хочет создать ядерное оружие является постановкой и весь мир это понимает.

На данный момент станция обесточена и отключена от систем мониторинга Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее мы сообщали, что ВСУ наносят потери оккупантам и заставляют обороняться.

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