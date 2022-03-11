Политика

С головой что-то не то: Лукашенко заявил, что Украина планировала напасть на Беларусь

Странные высказывания из Беларуси.

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Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, сегодня, 11 марта, прибыл в Москву. Там он провел встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Во время встречи с российским президентом Лукашенко высказал какое-то очень странное мнение о том, что якобы Украина планировала атаковать Беларусь и поэтому Россия якобы вовремя пошла в наступление. Лукашенко полностью находится под контролем Кремля и готов говорить все, что скажет Путин, пишет УРА-Информ.

Лукашенко сначала заявил о какой-то “превентивной стрельбе Вооруженных сил Украины” якобы в момент предыдущей встречи  с Путиным (состоялась в Москве 18 февраля – ред), а потом еще сказал, что покажет Путину “карты подготовки нападения Украины на Беларусь”.

“Не мы на них нападали. Превентивно ВСУ начали стрелять, когда еще мы с вами были у вас дома, за 2 дня… Мы это с вами сидели в вертолете, докладывали постоянно.. Они начали. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям (чей удар и по каким позициям – понять не представляется возможным –ред.) – 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях”, – заявил Лукашенко.

Ранее мы сообщали, что ВСУ наносят потери оккупантам и заставляют обороняться.

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