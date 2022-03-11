Общество

ВСУ наносят потери оккупантам и заставляют обороняться

Украинская армия продолжает успешно обороняться против россии.

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал последние данные по поводу войны с Российской Федерацией. Были опубликованы последние данные по ситуации на 12:00 11 марта.

Украинская армия сумела нанести значительные потери своему противнику. Из-за этого оккупанты были вынуждены перейти к обороне и пытаются осуществить всестороннее обеспечение, пишет УРА-Информ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ.

“В результате активных, слаженных действий подразделений Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны противнику были нанесены значительные потери, что заставило его отступить из ранее захваченных населенных пунктов Киевской области”, – пишет пресс-служба генштаба ВСУ.

Сообщается, что в Полесском, Сиверском, Южнобужском операционных районах враг понес потери и пытается закрепиться, но вынужден делать это на невыгодных рубежах.

Враг продолжает сосредоточивать свои усилия вокруг Киева и Мариуполя, а также продвигаться в направлениях Кривого Рога, Кременчуга, Никополя и Запорожья.

Ранее мы сообщали, что в ОП рассказали, сколько было покушений на Зеленского с начала войны.

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