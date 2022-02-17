Политика

В Минобороны РФ показали отвод танковой армии «после учений»

Подразделения Южного военного округа приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны

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Танкисты Западного военного округа Российской Федерации после учений завершили погрузку техники РФ на железнодорожные платформы для убытия в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передает УРА-Информ.

«Военнослужащие подразделений танковой армии Западного военного округа завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы и приступили к совершению марша комбинированным способом в пункты постоянной дислокации на расстояние около 1000 км после плановых учений», — уточнили в оборонном ведомстве РФ.

Боевая техника, как уточнили в ведомстве, по прибытию в пункты постоянной дислокации, будет обслужена, а также подготовлена к проведению дальнейших плановых мероприятий боевой подготовки Российской Федерации.

Подразделения Южного военного округа, как добавили в Минобороны РФ, приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт, а также начали движение в свои воинские гарнизоны.

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