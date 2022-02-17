Политика

«Имеет стопроцентную узнаваемость»: Коломойский назвал имя нового кандидата в президенты Украины

Мосейчук заявила, что Коломойский имеет право выражать свои мнения в СМИ

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Если на территории украинского государствае появится какой-нибудь новый кандидат в президенты Украины то это может быть кто-то из известных журналистов, одним из таких людей является ведущая Наталья Мосейчук. Об этом в интервью УП сообщил украинский олигарх Игорь Коломойский, передает УРА-Информ.

«Не верю. Не вижу пока. Я думаю, может, среди вас журналистов… Мосейчук (ведущая ток-шоу „Право на власть“ на 1+1.) может пойти», — отметил Коломойский.

Он добавил, что ранееникогда не обсуждал с ней этот вопрос. Олигарх просто предположил, кто «имеет стопроцентную узнаваемость».

«Очевидно, таких людей, как господин Коломойский, очень много, являющихся телезрителями, в том числе и „1+1“ и которые, очевидно, неплохо ко мне относятся, поэтому у них есть резон, что я могу пойти в политику. Правда, я еще ничего не решила. У нас каждый президент, как было сказано два с половиной года назад», — уточнила Мосейчку, комментируя заявление Коломойского.

Ране сообщалось, что президент России Владимир Путин уже получил обращение Госдумы Российской Федерации о признании «ЛДНР», также он принял его к сведению.

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