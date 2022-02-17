Общество

«Навіщо дурити нещасним людям голови?»: в ОРДЛО відреагували слова Путіна

Тысячи донбассцев снова цинично кинули

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«Военные корреспонденты» на временно оккупированных территориях назвали «дешевым спектаклем» инициативу депутатов Государственной думы Российской Федерации, так как президент России Владимир Путин всего лишь «принял к сведению», назвав в данный момент реализацию «минских договоренностей» главной задачей. О своих ожиданиях и разочарованиях «военкоры» написали в своих Телеграм-каналах, в частности телеграм-канала «В Макеевке», передает УРА-Информ.

«Что жизнь Донбасса?! Игра! Дума имитировала инициативу признания РФ непризнанных ЛДНР и обратилась к президенту. Президент отказал в признании этих образований, послав западным соответствующий сигнал. На какого зрителя рассчитан этот дешевый спектакль? На лондонско-брюссельско-вашингтонского. Фиг бы с ней, с примитивной игрой. Да вот только тысячи донбассцев снова цинично кинули. Дали очередную надежду и снова обманули. Сознательно! Зачем дурачить несчастным людям голову? Семь лет там устраивают сафари на них. И никакого просвета! Может, пусть народ уже сам между собой договаривается?
Ведь какая сложилась ситуация? Российские, украинские и местные олигархи и барыги давно консолидировались, а ограбленные ими люди убивают друг друга.», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что танкисты Западного военного округа Российской Федерации после учений завершили погрузку техники РФ на железнодорожные платформы для убытия в пункты постоянной дислокации. 

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