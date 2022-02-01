Данилов ответил, может ли Украина вернуть оккупированные территории военным путем

Секретарём Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексеем Даниловым в одном из теле эфиров украинского телевидения был дан ответ, на заданный ему вопрос-«может ли Украина вернуть свои оккупированные территории военным путём».

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Об этой информации сообщил Rbc, передает Ura-inform.

С его слов, оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также Крым Украина не сможет вернуть военным путём. Данилов отметил, что это невозможно сделать из-за большого числа жертв среди гражданского населения.

«Рано или поздно мы всё равно заберем все свои временно оккупированные территории. Можем ли мы их забрать военным путем? Не можем. Потому что будут могут быть большие жертвы среди гражданского населения. Способна ли украинская армия это сделать? Способна, но я не вижу того человека, который мог бы отдать такой приказ», — резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, Президент России Владимир Путин просчитался, когда готовил полномасштабное вторжение в Украину, – Washington Post.