Порошенко сказал, почему Офис президента не дождется его сотрудничества с ГБР

Об этой информации сообщил Comments, передает Ura-inform. Такую собственную позицию Порошенко пояснил тем, что он не будет подыгрывать в шоу, которое устроили сценаристы Офиса президента. Именно по этой причине никаких показаний ГБР от него не дождётся. Так же экс-президент, сделал дополнение, что это является его принципиальной позицией. Со слов Порошенко, если он начнёт дачу показаний, […]

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Об этой информации сообщил Comments, передает Ura-inform.

Такую собственную позицию Порошенко пояснил тем, что он не будет подыгрывать в шоу, которое устроили сценаристы Офиса президента. Именно по этой причине никаких показаний ГБР от него не дождётся. Так же экс-президент, сделал дополнение, что это является его принципиальной позицией.

Со слов Порошенко, если он начнёт дачу показаний, согласиться сотрудничать, то это автоматически легитимизирует противозаконные действия нынешнего Главы украинского государства Владимира Зеленского и Татарова.

Лидером «Европейской солидарности» также было заявлено, что власть уже почти добилась того, чего хотела. Сначала, из-за даты, когда должен был состояться допрос в ГБР, ему не удалось поехать на Донбасс, с целью передачи бойцам ВСУ оборонного комплекса видеонаблюдения.

Далее, отметил Порошенко, после сдачи им всех загранпаспортов, он автоматически лишился возможности в проведении деловых встреч заграницей, укрепляя, таким образом, поддержку украинского государства со стороны Запада.



Бывшим президентом было подчёркнуто, что в феврале у него были запланированы встречи с рядом глав МИД государств-членов ЕС. В ходе данных встреч должны были обсуждаться вопросы увеличения финансовой и оборонной помощи Украине. Теперь он эти встречи провести не сможет.





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