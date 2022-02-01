США получили из Кремля письменный ответ на свой письменный ответ по «гарантиям безопасности» – СМИ

Со стороны России был выдвинут ультиматум о не расширении НАТО, а также она захотела письменных гарантий выполнения данного ультиматума от Соединённых Штатов Америки.

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Об этой информации сообщил 24tv, передает Ura-inform.

Белый дом направил в Москву свой ответ. Текста данного документа оглашен не был, но устную реакцию России нельзя было назвать радостной. И уже вечером, тридцать первого января, что Кремль направил в Белый дом уже свой письменный ответ.

США подтвердили получение «письменного ответа» от Российской Федерации на свой «письменный ответ», касающийся так называемых «гарантий безопасности», которые требовала Россия.

Как минимум, так было заявлено американскими и российскими средствами массовой информации, которые сослались на источники в администрации президента США Джо Байдена. А вот такие интересные слова представителя Госдепа США процитировали в CNN:



«Было бы непродуктивно проводить переговоры публично, поэтому мы оставим это на усмотрение РФ. Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения всех вопросов и продолжим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, учитывая Украину».



Стоит заметить, что ответ из Кремля получен как раз перед запланированным на первое февраля разговором государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Что важно, что ни текст ответа США на ультиматум России, ни текст ответа России на тот ответ не были опубликованы.

Напомним, ранее сообщалось, Российская журналистка рассказала что остановило Путина от вторжения в Украину.