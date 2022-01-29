Политика

Зеленский рассказал, что сделает, в случае нападения России на Германию

Президентом Украины Владимиром Зеленским было заявлено, что в случае агрессии или вторжения РФ в Германию, Украина готова оказывать помощь германскому народу.

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Об этой информации сообщил Pravda, передает Ura-inform.

Таким образом, Зеленский дал комментарии, касающиеся  позиции немецкого правительства по не предоставлению оружия оборонного характера Украине.

«Об оружии. Очень важно давать и помогать тогда, когда это нужно. Это серьезный сигнал, вызов. Я не желаю Германии, немецкому народу, чтобы вы чувствовали то же, что чувствуем мы. Чтобы вы когда-то чувствовали это на границах вашего государства. Я вам не желаю», — сказал глава украинского государства.

Со слов Зеленского, если бы Германия столкнулась с российской военной агрессией,  с украинской стороны была бы проявлена готовность оказания соответствующей помощи.

«Я вам не желаю того, сто сейчас происходит у нас… Но знайте: если так будет, мы точно вам поможем», — отметил президент.

Зеленским также было подчеркнуто, что с начала военного конфликта с 2014 года Германия поддерживала Украину – и воплощением реформ, и функционированием Нормандского формата, а также поддержала Украину на последней встрече политических советников лидеров «нормандской четверки» в Париже двадцать шестого января.

Зеленский сказал, что Украина рассчитывает на поддержку Германией пути Украины в ЕС и НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, Ярош ответил, какая страна в ЕС против Украины: неожиданный ответ.

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