Российским экономистом, экс-советником Российского президента Владимира Путина Андреем Илларионовым в одном из теле эфиров украинского телевидения было заявлено, что есть простой мирный план решения конфликта, продолжающего уже 8 лет

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Об этой информации сообщили Segodnya, передает Ura-inform.

С его слов данный план называется восстановление международного права.

«Восстановление границ украинского государства, которые были признанными на международном уровне, и в соответствии с которыми все территории Донецкой и Луганской областей, вся территория крымского полуострова, включая и Севастополь, являются неотъемлемыми частями территории Украины. Восстановление международного права в соответствии с уставом ООН, Будапештским меморандумом, заключительным актом Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничества в Европе, двусторонним российско-украинским договором, не отмененным, в том числе и РФ», – сказал Илларионов.

Он считает, что в соответствии с этим — это и является тем самым мирным планом, который может действительно обеспечить установления на территориях Донбасса долговременного мира для двух народов.

Ещё Илларионов сделал дополнение, что Минские договорённости, выполнения которых требует от Киева Кремль, — будет служить прямым путём к ликвидации суверенитета Украины.

Напомним, ранее сообщалось, Порошенко отправляется на фронт: экс-президент сообщил, что привезет с собой в зону ООС.