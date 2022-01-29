Общество

Гороскоп на 30 января воскресенье для всех знаков Зодиака: что говорят звёзды

День, когда жизнь – жесткая и прагматичная – возвращает нас от мечтаний и грез к реальной правде жизни.

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Об этой информации сообщил Kp.ua, передает Ura-inform.

Овен.

Овнам в данный день, прежде чем действовать, нужно определиться со своими целями. Для этого астролог советует немного замедлить темп и чуть и понаблюдать за своей жизнью. Понимание целей придёт в результате такого процесса.

Телец.

Уже в ближайшем времени Тельцов может ожидать уверенный карьерный и профессиональный рост. Астролог советует не форсировать события и гнаться за журавлём в небе. Пусть всё произойдёт не так быстро, как бы вам хотелось. Зато вы будете уверенно ощущать себя на новой ступеньке и с неё не упадете.

Близнецы.

Близнецам нужно в этот день постараться выйти за пределы привычного мира приятелей и родных. Астролог советует расширить круг общения, что принесёт для вас новые перспективы. Так что задумайтесь, какие светские мероприятия можете в воскресенье посетить.

Рак.

Раки в этот день то долго будут что-то обдумывать, никак не решаясь начать, то кидаться в бой, не обдумав тактику. Астролог советует вам найти баланс, чтобы действовать быстро, но продуманно.

Лев.

Львам в этот день астролог советует отстраниться от текущих проблем, посмотреть на них как бы со стороны и максимально отключить эмоции. И  данного подхода в воскресенье желательно придерживаться во всех сферах вашей жизни.

Дева.

Девам в этот день астролог советует по душам поговорить со своей половинкой. Только без всякого рода претензий и наездов: нужно постараться подойти к разговору с юморком и задать лёгкий и непринуждённый тон.

Весы.

В этот день Весам нужно мыслить более масштабно, не бояться строить глобальные планы, в воскресенье вам всё по будет плечу. И не забудьте поделиться своими задумками с вашей второй половинкой, а то он может и не подозревать о ваших наполеоновских планах.

Скорпион.

У Скорпионов в этот день возможна некая интеллектуальная напряжённость. Так как какие-то внезапно нахлынувшие чувства могут вам помешать мыслить чётко и хладнокровно. Сложно будет сосредоточиться и действовать быстро, но несмотря ни на что вы сумеете со всем справиться.

Стрелец.

Страстность Стрельцов в этот день будет работать против них. Постарайтесь усмирять в себе любые импульсивные порывы и включайте голову. Особенно касательно личных отношений.

Козерог.

У Козерогов в это день неожиданно могут объявиться их бывшие партнёры, знакомые… Астролог советует быть предельно осторожными и десять раз подумать, прежде чем начать общение с ними. Так как такое общение, даже самое невинное, может существенно навредить вашим нынешним отношениям.

Водолей.

Для Водолеев данный день будет благоприятным для действий сообща, даже шоппинг в воскресенье лучше делать вскладчину. Потратите мало, а результат получите замечательный.

Рыбы.

В этот день не стоит форсировать события на личном фронте, не давить, вынуждая к принятию решений. Астролог советует пустить всё на самотёк, так как ваша чрезмерная активность может отпугнуть другую сторону.

Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп на следующую неделю с 24 по 30 января  для всех знаков зодиака от Павла Глобы.

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