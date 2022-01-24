Политика Экономика

США не будут вводить превентивные санкции против России: Госсекретарь назвал причины

Введенные сейчас новые санкции могут привести к потере сдерживающего эффекта

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему они не будут вводить превентивные санкции против Российской Федерации только из-за наращивания войск России у границ Украины. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Блинкена.

Введенные сейчас новые санкции против России могут привести к потере сдерживающего эффекта.

«Когда речь идет о санкциях, задача этих санкций — сдерживать российскую агрессию. Если ввести их сейчас, вы потеряете эффект сдерживания», — считает он.

Ранее сообщалось, что в России заявили, что отключить их от международной банковской системы SWIFT невозможно. 

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