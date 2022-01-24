Здоровье

Доктор дал советы как правильно бороться с варикозом

Врач рассказал о том как нужно правильно бороться с варикозом ещё на начальных стадиях и в каких случаях не обходимо оперативное вмешательство.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.


Варикоз – это весьма распространенное заболевание среди населения , сутью которого является воспаление стенок вен, их выбухание и появление узелков .

Со слов доктора, данному заболеванию более подвержены женщины. И у многих возникает вопрос: необходимо ли на данный момент операция. Ведь это доставляет не только боль и ещё некрасиво выглядит. Доктор поделился ценными советами, как правильно бороться с варикозом.

Оказывается, на начальной стадии можно применять гепариновую мазь, эластичное бинтование а также чулки. Ещё отлично подойдёт такая процедура как склеротерапия, представляющая собой специальную инъекцию, которую вводят в вену.

Касательно вопроса операции, отметил доктор, то всё очень индивидуально. Вначале необходимо сделать УЗДГ сосудов нижних конечностей. И уже по его результатам, доктор будет принимать решение, нужна ли операция. В большинстве случаев хирургическое лечение выбирают только при запущенной стадии варикоза. Также доктор предостерёг:

«Следует запомнить, что если не обращать внимание на варикозную болезнь, то со временем ваши ноги могут превратиться в большие болезненные колотушки, где каждый шаг – боль. Также будет  повышен  риск тромбообразования».

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