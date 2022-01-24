«Ой, не напугались»: В РФ заявили, что отключить их от SWIFT де-факто невозможно

По словам Гаврилова, авторы таких угроз в адрес России на Западе напоминают ему «животное, которое ест кактус, колется, но все равно продолжает»

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В России заявили, что отключить их от международной банковской системы SWIFT невозможно. Об этом сообщил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает УРА-Информ.

«Это сразу было понятно. Это называется вот так: «Напугать. Ой, не напугались — ну ладно, тогда не будем», — подчеркнул он.

Авторы таких угроз в адрес России, как отметил Гаврилов, напоминают ему «животное, которое ест кактус, колется, но все равно продолжает».

Ранее сообщалось, что если РФ решит провести масштабное наступление на территории украинского государства, ей больше нельзя будет ограничиваться только Донбассом. Без взятия РФ под контроль Киева решить вооруженный конфликт не удастся.