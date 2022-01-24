Генерал ВСУ рассказал, как Россия может «очень быстро» захватить Украину

Российская армия может использовать сразу несколько украинских аэродромов для посадки, которые впоследствии будут взяты под контроль и использованы для доставки десанта и систем вооружения

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Армия Российской Федерации способна за пару часов взять под свой контроль Киев в том случае, если осуществит десантную операцию в пригороде города. Об этом заявил бывший заместитель командующего Силами спецопераций генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает УРА-Информ.

«Пять-семь аэродромов в радиусе меньше 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и аэродром Жуляны) позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта. Первый эшелон вертолетов способен установить контроль над взлетно-посадочными полосами, минуя украинские системы противовоздушной обороны — это позволит самолетам приземляться в аэропортах. Вся операция может быть осуществлена очень быстро», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему они не будут вводить превентивные санкции против Российской Федерации только из-за наращивания войск России у границ Украины.