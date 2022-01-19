Политика

Казанский сделал заявление на фоне угрозы вторжения РФ: «В контексте последних тревожных новостей»

Известным украинским журналистом и блогером Денисом Казанским было заявлено, что нынешняя ситуация, связанная с угрозой военного вторжения РФ в Украину кардинально отличается от той, которая была в 2014-2015 годах.

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Об этой информации сообщил «Фейсбук» Казанский, передает Ura-inform.

На своей странице в соцсети «Фейсбук» Казанским, в контексте последних тревожных известий о готовящемся с российской стороны наступления, было отмечено о беспрецедентной поддержке украинского государства со стороны партнёров с Запада.

Журналистом было сделано заявление, что Кремлю пришлось столкнуться с ситуацией, когда на фоне угроз США и ЕС оказывают активную поддержку Киеву своими действиями и заявлениями перед  угрозой вторжения войск РФ.

«У Украины есть союзники и уже сейчас страна получает с их стороны реальную помощь и поддержку. И сколько бы ни говорилось в пропагандистских российских ток-шоу, что якобы Запад устал от Украины, мы видим, что сейчас западные страны уже не просто выражают беспокойство, а оказывают летальное оружие»,- сказал он.

Казанский отметил, что нынешняя ситуация очень отличается от 2014-2015 годов. Тогда можно было только мечтать о реальном предоставлении летального оружия Украине. Сейчас западные страны созрели для того, чтобы оказывать помощь  делом. Уровень международной поддержки украинского государства сейчас выше, чем был ранее.

«Я не знаю, будут ли попытки вторжения со стороны РФ в Украину. Но я точно знаю, что сейчас нападение на Украину обойдется России намного дороже, чем в предыдущие годы», — подчеркнул Казанский.

Напомним, ранее сообщалось, Каспаров рассказал, что сдерживает Путина от полномасштабного вторжения в Украину.

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