Политика

У Зеленского начались сильные колебания – инсайдер ОП раскрыл, что уже решают по Ермаку

Стало известно о том, что функционеры Офиса президента на Банковой начали внедрять особую тактику по человеку, который напрямую связан с президентом. Речь идет о главе ОП Андрее Ермаке, против которого уже сформировалась достаточно сильная коалиция.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП поведал, что у Зеленского начались сильные колебания. Функционеры выступают против Андрея Ермака. Сформировали против него сильную коалицию. Она, в свою очередь, в аппаратном порядке ослабевает главу ОП. Его решения отныне саботируют на различных уровнях», — сообщил источник.

На этом фоне пока неизвестны детали. Тем не менее, если данная информация со временем подтвердится, это может означать начало конца для Ермака, так как многие люди уже объединились против него.

Так же пока неясна роль Зеленского в вышеупомянутой стратегии. Возможно, президент Украины попросту не вовлечен во внутренние дела собственных людей, однако инсайдер ОП решил умолчать по поводу отношения Зеленского ко всему вышеупомянутому.

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