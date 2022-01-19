Гороскоп на 20 января четверг для всех знаков Зодиака: что прогнозируют звёзды

День, когда никому нельзя верить.

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Овен.

Астролог советует Овнам с четверга нужно лезть напролом, несмотря ни на что, подобно танку. Так как для вас могут открыться возможности исполнение вашей мечты, которая так долго не могла осуществиться.

Телец.

Тельцам предстоит трудный день. В четверг им нужно быть предельно внимательным. Так как в рабочей деятельности возможны ошибки и промахи, на улице — травмы, опасность заболеть. Благоприятным будет этот день для проведения времени в кругу семьи, где всё будет тихо и гладко.

Близнецы.

Близнецы в этот день будут напоминать оппозиционера в парламенте, которого никто не любит. Астролог советует принять это и смириться, ведь это временно. Также постарайтесь не предъявлять претензии окружающим, так как потом они могут оплатить вам тем же.

Рак.

Астролог советует Ракам в этот день быть открытыми миру и чужим точкам зрения. Таким образом, вы сможете проверить достоверность того, что считаете истинным.

Лев.

В этот день Львам нужно действовать смело. Ведь вам нужно больше зарабатывать, потому стоит рискнуть на фондовых биржах или инвестиционных площадках.

Дева.

Девы в этот день будут царствовать вместо Львов. Вашим главным коньком сегодня будет ваша рассудительность и дотошность. Астролог советует использовать их для своих целей.

Весы.

Весам в этот день нужно быть организованными и собранными. В противном случае возможны некие неприятности, связанные со всеми вашими делами. К примеру, они могут застопориться, и вам придется обращаться за помощью к посторонним людям, поскольку знакомые могут оказаться бессильными.

Скорпион.

Скорпионы с четверга начнут разрываться между семьей и окружением. Это неправильно. Астролог советует определиться, на каком фронте вам комфортнее — семейном или дипломатическом.

Стрелец.

Стрельцы в этот день будут работать, не покладая рук. И даже можете потребовать от вашего руководства премии или повышения заработной платы. В четверг, возможны денежные поступления из-за границы.

Козерог.

Козероги из-за каких-то неприятных событий сильно потрепали себе нервы, выбились из колеи. Астролог утверждает, что не стоит переживать, все сможет наладиться со временем. Лучше займитесь инвестициями, или же отдайте долги, если они у вас есть, тогда станет легче на душе.

Водолей.

Для Водолеев в этот день станут актуальными вопросы самовыражения. Не стоит обращать внимания на тех, кто считает, что вы что-то должны окружающим. Совет астролога — начните развиваться и ставить свое Я выше других, так ка это очень важно для вашего будущего.

Рыбы.

У Рыб, возможно, в этот день могут возникнуть проблемы со здоровьем. Следует соблюдать свой распорядок дня, снизить любого рода нагрузки, отказаться на время от вредной пищи.

Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп на следующую неделю с 17 по 23 января для всех знаков Зодиака.