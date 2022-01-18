Директор ЦРУ тайно посетил Украину: стало известно, о чём говорили с Зеленским

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс двенадцатого января посетил в рамках рабочего визита Украину.

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Об этой информации сообщил CNN, передает Ura-inform.

Об этом утверждают американские средства массовой информации, ссылаясь на осведомленные источники. Поводом для данного визита явилась текущая агрессия со стороны Российской Федерации.

В Киеве он провёл встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, а так же «коллегами по военной разведке». С руководством украинской разведки Бернс обсуждал насколько высокими являются риски вторжения РФ на украинские территории. А также о ситуации, которая сложилась, и пути выхода из неё Глава ЦРУ обговорил с Зеленским.



Изданием было отмечено, что в ЦРУ придерживаются давней политики не давать комментариев и не объявлять о поездках своего Главы публично. По этой причине, вероятнее всего, до сих пор в Украине об этой встрече и не знали.



Напомним, ранее сообщалось, Столтенберг рассказал, кто должен проявить гибкость в противостоянии между Украиной и Россией