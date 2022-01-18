Общество

Канада направила в Украину отдельный отряд спецназовцев, но не для учений, — СМИ

Как сообщили канадские СМИ, ссылаясь на свои источники в правительстве, девятого января в Украину был направлен отряд канадских бойцов элитного полка спецопераций CSOR.

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Об этой информации сообщил 24tv.ua, передает Ura-inform.

В Украине около двухсот канадских военных пребывают уже в течение нескольких лет в рамках миссии UNIFIER. Они учувствуют в совместных военных учениях с украинскими военными, а также тренируют их.

Однако новый прибывший отряд военных «не будут привлекать к учениям военного характера».

Они прибыли на Украину «на фоне роста напряжённости, которая наблюдается между НАТО и Российской Федерацией». В средствах массовой информации указывается две основные цели нахождения данного отряда бойцов на территории Украины:

-они будут пытаться сдержать возможную агрессию со стороны России против Украины;

-будут помогать в разработке плана по эвакуации канадских дипломатов из Украины, если Россия решится совершить новое полномасштабное военное вторжение.

Напомним, ранее сообщалось, Россия снова потребовала письменных ответов на свой ультиматум по поводу не расширения НАТО.

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