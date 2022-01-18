Общество

Жители ОРДЛО возмущены обманом на АЗС

Жители неподконтрольной Украине Луганской и Донецких области жалуются, что их «дурят» на заправках так называемых «республик».

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.  

К повышению стоимости на ГСМ, в так называемой «ЛНР» заметили, что на автозаправочных станциях начали «химичить» с объёмами топлива, которые заливают в автомобили.

Одним из пользователей  Сети было опубликовано видео с произошедшим инцидентом на одной из АЗС в оккупированном Свердловске, в ходе которого, водитель был обманут почти на десять литров топлива.

«На выезде из неподконтрольного Украине Свердловска, одному из водителей в бак, который имел объем пятьдесят восемь литров, умудрились залить шестьдесят шесть», — возмущается автор видео.

Пользователь сообщает, что имеет в качестве доказательства видео и чек. Но при обсуждении оказалось, что данная проблема актуальна не только в ОРЛО. Жители ОРДО так же жалуются на обман на заправках»:

«Ртк на Ткаченко. В авто марки «Шкода Фабия», имеющий объём 45 литров, при этом был не пустой бак, залили более 50 литров. Так что… Ничего удивительного», — рассказал житель ОРДО.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, что жителей ОРДЛО беспокоит больше чем война: источник раскрыл, что произойдёт с 1 февраля

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