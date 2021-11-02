Политика

Путин пригрозил Шестому флоту США в Черном море

USS Mount Whitney считается наиболее совершенным кораблем типа C4I

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Вождение в Черное море флагмана Шестого флота ВМС Соединенных Штатов Америки не осталось незамеченным главой Российской Федерации Владимиром Путиным. На совещании по обороне он пригрозил американцам применением ПВО, пишет УРА-Информ.

«Сейчас корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны», — отметил президент России.

Стоит отметить, что о том, что американский корабль направляется в Черное море для проведения операций сказано в сообщении в Twitter.

«Флагман Шестого флота USS Mount Whitney (LCC 20) с командой Шестого флота и боевым штабом морского флота НАТО на борту начал свой северный транзит к Черному морю, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кремль возвращается к риторике десятилетней давности, заявил в одном из теле эфиров российский экономист, бывший советник Путина Андрей Илларионов.

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