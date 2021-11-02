Политика

Важные слова Путина об Украине на Валдайском форуме, которые никто не заметил: Илларионов

Кремль возвращается к риторике десятилетней давности, заявил в одном из теле эфиров российский экономист, бывший советник Путина Андрей Илларионов.

Время чтения: 1 Мин. , 23 Секунд

Эту информацию сообщил U24,передает Ura-inform.

С его слов, во время недавнего выступления на Валдайском форуме президентом Российской Федерации были произнесены важные слова, которые тогда никто не заметил и не обратил ни них внимание. А ведь он упоминал о «формуле единой нации», которая свидетельствует о том, что Кремль не хочет отказываться от планов, касающихся Украины.

«Россия и сам непосредственно президент РФ никогда не отказывались  и до сих пор не отказываются от своих планов, от своей стратегии по установлению контроля над украинским государством. И, нет ни единого признака, который бы указывал обратное. Нынешним летом, двенадцатого июля им была опубликована собственная статья, в которой были совершенно явные претензии на  всю украинскую территорию. А уже на следующий день им были даны устные пояснения ещё в более жесткой форме. Спустя 3 недели, гражданином Дмитрием Медведевым была написана ещё одна бумага, где описаны те же выставляемые претензии. Более того, всё это он изложил ещё в более хамской форме»,- сказал бывший чиновник.

Так же Илларионов упомянул вступления главы Кремля на Валдайском форуме двадцать первого октября.

«На Валдайском форуме, никто не обратил внимания на сказанные Путиным очень важные слова, которые он уже произносил десять лет назад. Речь идёт о так называемой «формуле единой нации», которая, по мнению российского президента, подразумевает единый язык, единые духовные ценности, единая религия и так далее. И завершается это всё вишенкой на торте — «единый князь». Путин ранее это говорил только на внутрироссийскую  аудиторию, а уже на Валдайском форуме он поведал это на зарубежную аудиторию», -заявил Илларионов.

С его слов, это говорит только о том, что его риторика не ослабевает, а наоборот переходит, а некую эскалацию.

Напомним, ранее сообщалось, Россия инициировала проведение встречи в «нормандском формате»: что изменилось.

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