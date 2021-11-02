В «СН» назвали причину ухода Тарана с поста министра обороны

В правительстве намерены провести кадровые ротации

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Действующий на данный момент министр обороны Украины Андрей Таран уступит свой пост Алексею Резникову из-за состояния здоровья, а также необходимости проводить быстрые реформы. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает УРА-Информ.

Также в правительстве намерены провести ротации в Кабмине.

«По господину Резникову, я думаю, что все понимают, что в сфере оборонных закупок существенно изменились правила… И Министерство обороны нуждается в резких переменах. По согласованию с господином Тараном, потому что у него состояние здоровья в том числе, и сейчас нужен турбо-режим в Министерстве обороны, нужно было искать опытного менеджера, который мог бы возглавить все эти изменения. Ну и фактически господин Резников уже доказал свой профессионализм, дипломатию и имеет репутацию среди международных партнеров», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что вхождение в Черное море флагмана Шестого флота ВМС Соединенных Штатов Америки не осталось незамеченным главой Российской Федерации Владимиром Путиным.