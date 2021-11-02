Почему до сих пор не открыли КПВВ на Донбассе: Сивохо назвал причину

Экс-советником секретаря СНБО, главой Национальной платформы примирения и единства Сергеем Сивохо было дано объяснение по какой причине КПВВ на Донбассе до сих пор остаются закрытыми

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

В интервью украинским средствам массовой информации он рассказал, почему контрольно-пропускной пункт въезда выезда «Счастье» не открывают.

«Это из-за борьбы с коронавирусом. Они опасаются, что со стороны украинской территории к ним привезут Covid-19. Я немного знаком со сложившейся ситуацией с коронавирусом на той стороне. И она там намного хуже, чем в Украине. Поэтому можно считать что это официальная отговорка», -рассказал Сивохо.

С его слов, на данный момент Кабинет министров Украины дал задание Минцифры, дабы они обеспечили связь с местными жителями, проживающих на неподконтрольных Украине территориях.

«Мы можем видеть проделанную работу не только в «Счастье». На главных направлениях расположены прекрасно оборудованные пункты на КПВВ. Там граждане имеют возможность получить финансовые средства, оформить документацию и обратиться за медицинской помощью. Но, к сожалению, они сейчас не работают, по причине закрытия КПВВ с другой стороны»,-резюмировал Сивохо.

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