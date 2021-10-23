Политика

В МИД Украины сказали, когда Украина и Россия смогли бы иметь добрососедские отношения: названо одно условие

Главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой , было озвучено при каком условии это может случиться.

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Об этой информации сообщил Rbc,  передает Ura-inform.

У Украины и России могли бы быть добрососедские отношения. И для этого нужно лишь одно условие. Чтобы Россией было признано, что русские и украинские граждане это разные нации, которые  проживают  в независимых и свободных государствах.

«Я уверен, что такой вариант такого добрососедства  возможен. Но от россиян потребуется признание реальности того, что  мы с ними  отдельные , свободные нации, живущие в своих независимых государствах и вправе самостоятельно решать свою судьбу, а также выбирать модель развития и союза»,- добавил Кулеба.

Из его слов, РФ не желает этого признавать , это и привело к последствиям 2014 года, когда Россия посягнула на украинские территории. Что привело к гибели тысячи украинских граждан, и чести территорий оказались оккупированными Россией. Конечно, из-за таких событий, Москва уничтожила перспективу для добрососедских отношений двух народов.


Напомним, ранее сообщалось, Зеленский предложил сделку Кремлю: чего от неё ждать Украине.

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