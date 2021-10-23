Общество

Пандемия COVID-19: в Украине более 23 тыс. новых зараженных

Было госпитализировано 5362 человек

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По состоянию на 23 октября на территории украинского государства было зафиксировано еще 23 229 новых случая пневмонии нового поколения COVID-19. Заболело 1777 детей, а также 438 сотрудника медицины. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

За прошедшие сутки, по данным ведомства, было госпитализировано 5362 человек, также скончалось 483 человека, а выздоровели 8330 жителей страны.

При этом, за последние сутки наибольшее количество новых подтвержденных случаев заболевания пневмонией нового типа зарегистрировано в Днепропетровской (1832), Львовской (1754), Одесской (1499), Харьковской (1409) и Донецкой (1230) областях.

Ранее сообщалось, что вакцинированные от пневмонии нового поколения граждане Украины, могут болеть новым вирусом COVID-19, а также распространять данную инфекцию. Также такие граждане попадают в медицинские учреждения. Именно по этой причине необходимо соблюдать карантинные ограничения, которые были введены правительством. 

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