Минздрав сообщает, что Украинцы в следующем году будут повторно проходить полный курс вакцинации: подробности озвучил Кузин

Министерством здравоохранения запланировано в 2022 начало ревакцинации украинского населения от ковида.

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Об этой информации сообщил Rbc, передает Ura-inform.

Об этом поведал в интервью главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

С его слов, в настоящее время проводятся работы над рекомендациями, касательно бустерной вакцинации для тез категорий граждан, которые имеют хронические заболевания, ослабевающие иммунитет. Другим категориям людей массово вводить бустер не будут.

«Минздрав пока не рассматривает рекомендацию по введению данным гражданам бустерной зоны. В наши планы входит использование полного курса ревакцинации в 2022 году. Простыми словами говоря, если человеком получено в 2021 году 2 вакцины, то в следующем 2022 году он должен опять сделать эти же две дозы»,-объяснил Кузин.

Ситуация, которая наблюдается на сегодняшний день, говорит о том , что украинскому населению необходимо будет прививаться от ковида ежегодно, так как иммунитет к нему спустя время становится слабее, даже если человек привит.

«На данный момент такая ситуация. Нам ясно, что иммунитет к ковиду со временем становится всё меньше. Только по этой причине, граждане, прошедшие полный курс вакцинации, должны ещё раз привиться повторно, дабы иммунитет восстановился»,-резюмировал Кузин.



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