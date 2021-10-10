США заключили важную сделку с Россией: стало известно, на что пошли стороны

Одиннадцатого октября госсекретарь США Виктория Нуланд посетит Москву, где планирует встретиться с представителями российской власти. Так же в её планы входит проведение переговоров по региональным и глобальным вопросам.

Время чтения: 35 Секунд

Об этой информации сообщил Dialog , передает Ura-inform.

Но так как она находится в «чёрном списке» Кремля, чтобы согласовать разрешение визита Нуланд, Америке и России пришлось заключить важную сделку.

Соединёнными Штатами Америки в обмен на визит американского госсекретаря были исключены несколько российских граждан из санкционного списка.

Как подтвердила спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова, Нуланд был запрещён въезд на территорию РФ из-за санкций, применённых к ней. С её слов, в связи с этим визит американского дипломата в Россию решён «на равноправных началах».

Более точной информации, которая бы касалась фамилий россиян, которых убрали из «чёрного списка» США не предоставлялось.

Напомним, ранее сообщалось, Озвучен ожидаемый рост ВВП Украины по итогам 2021 года: Шмыгаль дал оптимистический прогноз