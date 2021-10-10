Ксения Собчак попала в смертельное ДТП в Сочи

Авто журналистки из России Ксенией Собчак попало в аварию с летальным исходом.

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Об этой информации сообщил Gordonua, передает Ura-inform.

Случилось данное происшествие вечером девятого октября. По сообщениям из СМИ, произошло лобовое столкновение автомобиля марки Mercedes S500,в котором была Собчак и автомобиля Volkswagen. По предварительным данным, которые предоставило издание «Подъём», авто , в котором ехала журналистка выехало на встречную полосу для совершения обгона , где и произошло столкновение.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия на месте погиб один из пассажиров Volkswagen, второй скончался в медучреждении, третий на данный момент находится в больнице. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Сама Ксения Собчак не пострадала и покинула место аварии на ином авто вместе с охраной.

В средствах массовой информации сообщают что Собчак торопилась в аэропорт и не вела машину, а арендовала авто с водителем.

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