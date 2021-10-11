Гороскоп на 11 октября 2021 года от экстрасенсов СТБ: что расскажет

Что стоит ожидать каждому знаку. Что будет происходить в этот день. Что особенное случится в понедельник. Всё это можно узнать из гороскопа, который составили экстрасенсы.

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Об этой информации сообщил Stb передает Ura-inform.

Овен.

Сегодня у вас будет очень много энергии. Направляйте её в нужное русло. В понедельник есть возможность получить приличный финансовый бонус. Воспользуйтесь ним, чтобы закрыть старые долги.

Телец.

Начало недели будет благоприятной для вас. Из-за правильного планирования дел вы успеете всё и даже больше. На пустяки не отвлекайтесь.

Близнецы.

Звёздами сегодня вам не рекомендуют менять что-то в жизни, речь и о мелочах. В этот день необходимо окончить всё что начали.

Рак.

Если у вас есть дети, вы будете полностью заняты воспитанием их в этот день. У всех остальных возможны изменения в личной жизни.

Лев.

Этот день не подходит для того, чтобы выяснить отношения с близкими людьми. В рабочей деятельности могут быть малые ошибки, постарайтесь их не допустить. Сегодня нужно быть внимательным, и всё наладится.

Дева.

Сегодня удача будет вам сопутствовать. Вы сможете даже рискнуть и не бояться последствий. А вот в отношениях с любимы возможны ссоры.

Весы.

Вам необходимо начинать новую неделю встречей с близким человеком- это вдохнёт в вас сил и даст настрой на рабочий лад. Работая будьте гибкими и соблюдайте дедлайн.

Скорпион.

Искушения подождут, они сегодня вас будут поджидать на каждом шагу. Звезды дают рекомендации-не поддаваться им. Сегодня все вопросы старайтесь решать с холодной головой.

Стрелец.

Сегодня для вас день хорош для любых начинаний. Особо это касается сфер бизнеса. Запишите приходящие в голову идеи. Они будут иметь шанс на успех

Козерог.

Будьте организованными в понедельник, иначе забудете что-то важное. Если есть долги, отдайте их сегодня.

Водолей.

Возможно вас сегодня ждут профессиональные обязанности. Отнеситесь к ним серьёзно тогда будет успех.

Рыбы.

Сегодня могут быть конфликты с коллегами, не стоит поддаваться на провокации. Будьте спокойны и хладнокровны.

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