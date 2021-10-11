Общество

Гороскоп на 11 октября 2021 года от экстрасенсов СТБ: что расскажет

Что стоит ожидать каждому знаку. Что будет происходить в этот день. Что особенное случится в понедельник. Всё это можно узнать из гороскопа, который составили экстрасенсы.

Время чтения: 1 Мин. , 30 Секунд

Об этой информации сообщил Stb передает Ura-inform.

Овен.

Сегодня у вас будет очень много энергии. Направляйте её в нужное русло. В понедельник есть возможность получить приличный финансовый бонус. Воспользуйтесь ним, чтобы закрыть старые долги.

Телец.

Начало недели будет благоприятной для вас. Из-за правильного планирования дел вы успеете всё и даже больше. На пустяки не отвлекайтесь.

Близнецы.

Звёздами сегодня вам не рекомендуют менять что-то в жизни, речь и о мелочах. В этот день необходимо окончить всё что начали.

Рак.  

Если у вас есть дети, вы будете полностью заняты воспитанием их в этот день. У всех остальных возможны изменения в личной жизни.

Лев

Этот день не подходит для того, чтобы выяснить отношения с близкими людьми. В рабочей деятельности могут быть малые ошибки, постарайтесь их не допустить. Сегодня нужно быть внимательным, и всё наладится.

Дева. 

Сегодня удача будет вам сопутствовать. Вы сможете даже рискнуть и не бояться последствий. А вот в отношениях с любимы возможны ссоры.

Весы.

Вам необходимо начинать новую неделю встречей с близким человеком- это вдохнёт в вас сил и даст настрой на рабочий лад. Работая будьте гибкими и соблюдайте дедлайн.

Скорпион.

Искушения подождут, они сегодня вас будут поджидать на каждом шагу. Звезды дают рекомендации-не поддаваться им. Сегодня все вопросы старайтесь решать с холодной головой.

Стрелец.

Сегодня для вас день хорош для любых начинаний. Особо это касается сфер бизнеса. Запишите приходящие в голову идеи. Они будут иметь шанс на успех

Козерог.

Будьте организованными в понедельник, иначе забудете что-то важное. Если есть долги, отдайте их сегодня.

Водолей.

Возможно вас сегодня ждут профессиональные обязанности. Отнеситесь к ним серьёзно тогда будет успех.

Рыбы.

Сегодня могут быть конфликты с коллегами, не стоит поддаваться на провокации. Будьте спокойны и хладнокровны.
Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп по дням недели с 11 по 17 октября 2021 года от Павла Глобы

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

К дому Зеленского в Конча Заспе подъехали десятки авто, планируются акции

Как сообщают украинские средства массовой информации возле дома президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе собираются его противники для проведения акции.

Выезд из «ЛНР» под запретом : «указ» так называемого «главаря «ЛНР» Леонида Пасечника от 9 октября

Со вчерашнего дня из так называемой «ЛНР» на неоккупированную территорию Украины не смогут выехать люди, которые имеют прописку в «республике». А боевики же запретили въезд в ОРЛО тем, кто не прописан в так называемой «ЛНР».

Представителем ТКГ было озвучено две причины ограничений на КПВВ «Станица Луганская»

Татьяна Иванова, которая является участницей переговоров в ТКГ рассказала о причинах введения ограничительных мер на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Станица Луганская».

Сколько реально должна стоить картошка: в ОРДО нашли картошку из Грузии с указанной закупочной ценой (фото)

Все выходные в ОРДЛО работали продуктовые ярмарки, на которых цена на картошку была на уровне 45 рублей, что всё равно по мнению местных жителей, дорого.

Стало известно где разрешили открыть новое граффити с Захарченко

Инициатором данного проекта выступил Вадим Шах-Назаров. Он также рассказал о том, где планируют открытие граффити с так называемым бывшим «главой ДНР» Александром Захарченко и поведал кого, хотят ещё изобразить на нём.

Чем Лукашенко разозлил немцев и за что они называют его «главным контрабандистом»

Германия взялась за миграционный террор нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко.