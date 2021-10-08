Политика

Стала известна предварительная причина смерти украинского нардепа

Также следствие ожидает результаты других судебно-медицинских исследований

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В столичной прокуратуре сообщили предварительную причину кончины народного депутата Украины Антона Полякова. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Смерть Полякова, как уточнили сотрудники правоохранительной службы, наступила в результате острой коронарной недостаточности, а также острой ишемической болезни сердца.

«По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца», — отметили в Киевской прокуратуре.

Помимо этого, следователи ожидают результаты других судебно-медицинских исследований.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе украинской столицы был найден мертвым народный депутат от партии «Слуга народа». Сообщается, что погибшим является 33-летний Антон Поляков. 

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