В Гааге рассмотрят дело о захвате украинских кораблей Россией

Украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны-Капу» с экипажами были атакованы при подходе к Керченскому проливу и захвачены в плен ВМФ России

Время чтения: 54 Секунд

Стало известно, что уже 11 октября Арбитражный трибунал Международного суда ООН в Гааге начнет слушания по делу о захвате Россией трех украинских кораблей, а также взятие в плен 24 украинских военных моряков у Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на странице в Twitter, передает УРА-Информ.

«Дело очень важное для Украины. Мы доказываем противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме. Дело также определяющее для мира, поскольку Украина доказывает фактами и юридическими позициями, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью в соответствии с международным морским правом, должен соблюдаться всеми странами, а его нарушение наказывается», — отметил Кулеба.

Также министр надеется, что Россия понесет ответственность за содеянное по украинскому иску.

Ранее сообщалось, что отчаявшаяся женщина из Инегёля сообщила о пропаже своего мужа Бейхана Мутлу. Вместе с друзьями мужчины она сообщила, что они не могли связаться с ним в течение нескольких часов, когда он в состоянии алкогольного опьянения ушел вглубь леса.