Нетипичная ситуация: в Турции пропавший без вести присоединился к поискам самого себя

Странная история произошла в Инегёле

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Отчаявшаяся женщина из Инегёля сообщила о пропаже своего мужа Бейхана Мутлу. Вместе с друзьями мужчины она сообщила, что они не могли связаться с ним в течение нескольких часов, когда он в состоянии алкогольного опьянения ушел вглубь леса.

В итоге все закончилось неожиданным концом — Мутлу присоединился к поискам самого себя, пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина «исчез» в минувший вторник. Его коллеги признались, что после употребления значительного количества алкоголя Мутлу ушел от группы в лес. Несколько часов с ним не было связи. В конечном итоге группа решила оповестить обо всем жену 50-летнего мужчину и вызвать полицию за помощью.

Сам Мутлу наткнулся на поисковую группу. Он предложил свою помощь в поисках пропавшего человека. Акция длилась несколько часов, прежде чем один из сотрудников начал называть мужчину по имени. Тогда 50-летний из группы должен был ему ответить: вот и я. Мутлу дал показания на месте.