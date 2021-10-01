Netflix запустил украинскую версию своего сайта: сериалы также получили украинскую озвучку

Важная новость для украинцев

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Одна из самых популярных стриминговых платформ мира Netflix полностью перевала свой интерфейс на украинский язык. Речь идет не только о сайте, но и также приложения для Смарт ТВ и мобильных устройств.

Теперь полностью всю информацию можно читать на украинском языке. Компания официально запустила домен netflix.ua, а также украиноязычные страницы Facebook и Instagram, пишет УРА-Информ.

На Netflix уже можно посмотреть в украинском дубляже такие сериалы: «Академия Амбрелла», «Бриджертон», «Половое воспитание», «Корона», «Ферзевый гамбит», «Бумажный дом», «Странные чудеса».

Также на платформе доступны два украинских сериала — «Слуга народа» и «Нюхач». Команда стримингового сервиса обещает поддержку пользователей на украинском языке в формате чата и голосовой связи через приложение ежедневно с 15:00 до 23:00 по киевскому времени.

В ближайшее время количество сериалов с украинской озвучкой будет увеличиваться. Ранее украинцы могли выбрать русский или английский язык интерфейса.

Ранее мы сообщали, что от Украины на премию Оскар-2022 выдвинули фильм «Погані дороги».