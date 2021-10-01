В ОПУ заявили, что Зеленский не причастен к возможной отставке Разумкова

В отношениях Зеленского и Разумкова нет напряжения

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский не причастен к сбору подписей за отставку главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает УРА-Информ.

В отношениях Владимира Зеленского и Дмитрия Разумкова, по словам Никифорова, нет напряжения. Каждый из политиков выполняет свою роль в государственном строе.

«Это инициатива господина Давида Арахамии, у него можно спросить его мотивы о том, почему он эти списки на подпись запросил у председателя Верховной Рады», — отметил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил о серьёзных разногласиях между партией «Слуга народа» и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.